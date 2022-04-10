«Мир Вокруг» - Научно-популярный журнал

Останкинская башня — самое высокое сооружение
Как много мы знаем о пустынях? При взгляде на них создается
Статуя Свободы – это одна из узнаваемых достопримечательностей
Тоннель – одно из самых древних изобретений, придуманных
Словосочетание «столбовой дворянин» можно часто встретить
«Горизонт» – часто употребляемое нами в повседневной
Тысячи лет собака была верным спутником человека.
Расположенная в центре Европы Хорватия включает более
Греция – это колыбель западной цивилизации.
Древний Рим – это одна из наиболее развитых цивилизаций
Китай – страна-рекордсмен по территории, населению
Островное государство Япония имеет древнюю историю.
На первый взгляд кажется, что поэт отличается от писателя
Быть успешным артистом – это так же сложно, как и представителем
Эти понятия так часто упоминаются рядом друг с другом
Чем отличается дырка от отверстия – не так важно в
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