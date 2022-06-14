Животные Красной книги России – список, названия, описание, виды, фото и видео

Животные Красной книги России – это большой список представителей фауны, которые по тем или иным причинам требуют к себе особого внимания. Редкие виды, описание того, как они выглядят, причины исчезновения, места обитания и другая полезная информация.

Что такое Красная книга?

Красная книга – это упорядоченный список видов животных, грибов и растений, которые признаны редкими либо же находятся под угрозой исчезновения. Этот документ содержит актуальную информацию о соответствующих видах, а именно: их численность, ареал, причины снижения популяций и др. Представителям флоры и фауны, которые занесены в Красную книгу, нужны особое внимание и охрана.

Красные книги делятся на 3 типа в зависимости от того, какие ареалы они охватывают. Документ может иметь один из следующих уровней:

международный;

национальный;

региональный.

Когда появилась Красная книга и почему так называется?

Идея создания Красной книги принадлежит Международному союзу охраны природы (МСОП), который появился в 1948 г. благодаря инициативе представителей различных организаций и правительств. На тот момент подобных организаций не было.

Первым делом МСОП создал специальную Комиссию по редким видам. А основной задачей Комиссии стало составление всемирного списка животных, которые по каким-либо причинам могут исчезнуть.

Идея назвать этот список Красной книгой (дословно «Red Data Book») пришла в голову председателю Комиссии – английскому орнитологу Питеру Скотту. А причина выбора такого названия довольно простая. Красный цвет привлекает внимание и, между тем, служит символом опасности. В различной литературе можно встретить еще один вариант ее названия на русском языке – Международная Красная книга.

Таким образом, первое издание появилось в 1963 г. Книга состояла из 2-х томов, которые в общей сложности насчитывали 211 видов млекопитающих и 312 видов птиц. Изначально издание имело формат, позволяющий при необходимости заменять листы как в перекидном календаре. Также Красная книга была рассчитана лишь на ограниченный круг пользователей. Работа над документом продолжается постоянно.

Когда появилась Красная книга России?

Красная книга Российской Федерации – это документ государственного значения, созданный для обнаружения видов животных, растений и грибов, которые являются редкими или находятся под угрозой исчезновения. В том числе это могут быть некоторые подвиды, а также популяции локального уровня.

Первая Красная книга СССР появилась в 1978 г. Она состояла из двух томов, один из которых содержал список животных, а второй – растений. В 1983 г. вышла Красная книга РСФСР, на основании которой и была создана Красная книга РФ в современном виде. Ею полностью заведует Министерство природных ресурсов и экологии России. А вопросами правок занимается специальная Комиссия. Первая Красная книга России опубликована в 1997 г. и переиздаваться она должна каждые 10 лет.

Сколько видов животных в Красной книге России?

Последнее актуальное издание Красной книги России датируется 2 апреля 2020 г. Оно включает 443 вида редких животных.

Чем Красная книга России отличается от других?

Главным отличием Красной книги России от аналогичных документов других стран, а также Международной Красной книги является то, что вид, включенный в список, автоматически попадает под законодательную защиту. Независимо от того, какая именно категория ему присвоена, охота/добыча/вылов этого вида строго запрещены.

Красные книги других стран

В большинстве стран постсоветского пространства действуют такие же правила, как и в России. А именно – Красная книга имеет юридическое значение. А вот в других государствах внесение вида в Красную книгу еще не означает, что он будет защищен.

Например, в странах Европейского союза Красная книга – это лишь научно-популярное издание в виде справочника. У нее нет какого-либо юридического статуса. Впрочем, охрана биологического разнообразия обеспечивается наднациональным законодательством.

В США Красной книги нет и вовсе. Вместо нее действует Закон 1973 г. «Об исчезающих видах». Он запрещает любое строительство, которое может причинить вред редким животным и растениям, а также их продажу и другие действия.

Почему в Красной книге страницы разного цвета?

Характерной особенностью Красной книги является использование страниц разных цветов для более удобной систематики редких видов.

Сами страницы белые, но при этом они заключены в рамки черного, красного, желтого, белого, серого и зеленого цветов. Все оттенки выбраны не случайно – у каждого есть свое значение:

черный (статус редкости 0) – полностью исчезнувшие виды;

красный (статус редкости 1) – редкие и исчезающие виды, которые все еще встречаются в природе, но в небольшом количестве;

желтый (статус редкости 2) – виды, численность которых очень быстро снижается и при бездействии они могут оказаться в красном или черном списке;

белый (статус редкости 3) – виды, численность которых изначально была невысокой и ареал их распространения ограничен небольшой территорией;

серый (статус редкости 4) – малоизученные животные и растения, обитатели труднодоступных мест и т. п.;

зеленый (статус редкости 5) – виды, состояние которых существенно улучшилось именно благодаря человеческой деятельности.

Как составляется список редких видов для Красной книги?

В России для этих целей создана специальная Комиссия по редким видам фауны и флоры. Она состоит из различных научных экспертов, а также представителей Министерства экологии. Сюда входят узкие специалисты из множества областей. Они занимаются, например, птицами, рыбами, млекопитающими и т. п., хорошо разбираются в определенной территории.

Эксперты собирают информацию и ведут непрекращающийся мониторинг в своей зоне ответственности. Так в Красной книге России появляются новые виды или же из нее исчезают те, статус которых изменился в лучшую сторону.

Значение Красной книги. Как охраняют исчезающие виды животных?

Внесение вида в Красную книгу привлекает к нему особое внимание и сигнализирует о существующей угрозе. Чтобы сохранить редкие виды животных, организуются заповедники и заказники. Также для них создаются особые условия:

расселение в естественный ареал обитания;

защита от хищников;

защита от болезней;

подготовка укрытий;

создание гнездовий;

обеспечение достаточным количеством пищи;

разведение в неволе при низкой численности с последующим выпуском в природу.

Каждая группа животных также нуждается в индивидуальных мерах защиты. Например, редких насекомых разводят в лабораториях и на плантациях. Необходимо внимательно относиться к насекомым-опылителям – ограничивать применение ядохимикатов и беречь растения, на которых они развиваются.

Для защиты птиц запрещают охоту на редкие виды, организовывают борьбу с браконьерством, охраняют гнезда, повышают плотность населения птиц, а также разводят их в неволе.

Сколько в России животных?

В России насчитывается примерно 150 тыс. видов животных. Относительно фауны всего мира – это около 9%. Например, численность насекомых – более 70 тыс. видов, а позвоночных – более 1,3 тыс. На сегодняшний день далеко не все видовое разнообразие изучено.

Чем ближе к югу страны, тем больше различных животных можно встретить. То же касается горной местности, где, к тому же, обитает немало реликтовых видов и эндемиков. Наиболее богаты видовым разнообразием такие природные зоны, как тайга, леса и степи.

Животные Красной книги России

Млекопитающие животные Красной книги России включают отряды:

парнокопытные;

непарнокопытные;

хищные;

китообразные;

грызуны;

насекомоядные;

ластоногие;

рукокрылые.

Северный олень

Карибу или северный олень место обитания меняет сезонно. Встречается в тундре и лесотундре; как на равнине, так и в горах. Стадо состоит из 2-4 тыс. голов. Самцы крупнее самок. Вес – 70-195 кг, высота – до 1,5 м, длина – до 2,25 м. Все взрослые карибу обладают массивными рогами. А питаются ягелем, ветками деревьев и другими растениями.

Статус: уязвимый

Численность в России: 951 тыс. особей

Причины сокращения популяции:

браконьерство;

охота;

вырубка деревьев;

уменьшение количества пастбищ.

Сайгак

Разновидность антилоп водится среди полупустынь неподалеку от Алтая. Средний вес – до 55 кг, высота – 80 см, длина – 1,4 м. Сайгаки живут в стадах. Умеют плавать, перемещаются на большие расстояния (скорость до 80 км/ч) и обладают выносливостью. Питаются зеленью, поглощая около 6 кг в сутки.

Статус: под угрозой исчезновения

Численность в России: 6000 особей

Причины сокращения популяции:

браконьерство;

заболевания, связанные с ухудшением экологии и изменением климата.

Зубр

Тяжелейший среди всех млекопитающих в Европе. Вес – около 700 кг, длина тела – 3 м, высота в холке – 2 м. Самки намного меньше. Зубры водятся в лесах и собираются в стада, лидерами которых становятся самки. Рацион состоит из растений и фруктов.

Статус: под угрозой исчезновения

Численность в России: 1500 особей

Причины сокращения популяции:

браконьерство;

вырубка лесов.

Интересный факт: всего в мире около 8400 зубров. Наибольшее их количество находится в Польше, а именно – 2200 особей. Кроме того, зубр является символом Беларуси, где насчитывается около 2100 голов.

Сибирский горный козел

Горный козел обладает развитой мускулатурой. Крупнейший представитель рода. Вес – 60-130 кг, длина – до 1,6 м, высота – до 1,1 м. Предпочитает скалистую местность. Стада обустраивают себе укрытие в пещерах и ущельях. Животное может забираться на высоту до 5500 м. Питание включает разные травы, мох и кору.

Статус: сокращающийся в численности

Численность в России: 3800 особей

Причины сокращения популяции:

охота;

браконьерство;

бесконтрольный вылов;

заболевания.

Уссурийский пятнистый олень

Обитает в Приморском крае среди различных лесов. Завезен на Кавказ и в европейскую часть страны. Олень весит до 130 кг при длине тела 1,5-1,8 м и высоте около 1 м. Ест ветки, травы и кору. Весьма подвижный вид, так как хорошо и быстро бегает, прыгает и плавает. В настоящее время разводится и охраняется в заповедниках.

Статус: сокращающийся в численности

Численность в России: меньше 1000 особей

Причины сокращения популяции:

охота;

уменьшение количества кормов.

Белый медведь

Представлен тремя популяциями: Карско-Баренцевоморской, Лаптевской и Чукотско-Аляскинской. Самый крупный среди медведей и хищников в целом. Средний вес – 450 кг, длина тела – до 2,5 м, высота – до 1,5 м. Самки существенно меньше. Белых медведей можно встретить на льдах. Охотятся на тюленей, нерп, моржей, оленей и других зверей.

Статус: редкий

Численность в России: 5-7 тыс. особей

Причины сокращения популяции:

браконьерство;

медленное размножение;

невысокий процент выживаемости медвежат.

Амурский тигр (уссурийский)

Обитает на юго-востоке России: Приморский и Хабаровский края, Амурская область. Самцы весят в среднем 180-306 кг. Длина тела – до 3,3 м. Самки вполовину меньше. Тигры занимают огромные по площади территории. Охоту ведут преимущественно на больших копытных.

Статус: сокращающийся в численности

Численность в России: до 600 особей

Причины сокращения популяции:

браконьерство;

охота;

естественные враги.

Интересный факт: амурский – единственный подвид тигра, у которого имеется жировой слой на животе толщиной 5 см. Эта особенность обусловлена климатом.

Дальневосточный леопард

Самый редкий из всех леопардов. Современный ареал охватывает зону на Дальнем Востоке площадью 10-15 тыс. км2 между Россией, Китаем и Северной Кореей. Хищник вырастает до 1,3 м в длину и 64-78 см в высоту. Вес – около 32-60 кг. Также имеет длинный хвост – до 90 см. Дальневосточный леопард проявляется активность ночью. Охотится в основном на копытных.

Статус: под угрозой исчезновения

Численность в России: около 110 особей

Причины сокращения популяции:

браконьерство;

охота;

уничтожение кормовой базы;

уничтожение мест обитания.

Переднеазиатский леопард

Крупный подвид. Весит 25-50 кг при длине тела до 1,8 м без учета хвоста. Предпочитает находиться рядом со скалами в лесах и густых зарослях. Леопард питается копытными среднего размера. В России хищник водится лишь на территории Дагестана. Ведутся работы по разведению и расселению диких кошек.

Статус: под угрозой исчезновения

Численность в России: 10-15 особей

Причины сокращения популяции:

браконьерство;

недостаток пищи;

разрушение природной среды обитания.

Снежный Барс (ирбис)

Крупная кошка с длинной, густой шерстью и массивным хвостом. Высота ирбиса – около 60 см, а длина – до 1,3 м, хвост – до 1 м. Самцы крупнее и весят около 50 кг. Снежного барса можно встретить на Алтае, в Туве, Хакасии, Красноярском крае, Бурятии и в районе Восточного Саяна. Предпочитает скалистые высокогорья. Питается преимущественно копытными.

Статус: под угрозой исчезновения

Численность в России: 70-90 особей

Причины сокращения популяции:

браконьерство;

особенности размножения.

Манул

Хищная дикая кошка около 50 см в длину, 30 см в высоту и весом до 4,5 кг. Обитает в степях, горах и полупустынях Забайкалья и Южной Сибири. Не может адаптироваться к другой среде (не считая зоопарков). Рацион состоит из грызунов и пищух.

Статус: редкий

Численность в России: 3-3,6 тыс. особей

Причины сокращения популяции:

браконьерство;

попадание в ловушки;

охотничьи собаки;

естественные враги.

Кавказский камышовый кот

Камышовый кот больше любого домашнего. Вес животного Красной книги России – 8-12 кг. Длина и высота тела – до 90 см. Обитает на равнинах Дагестана, а также вдоль побережья Каспия вплоть до Северной Осетии. Распространение неравномерное. Живет среди зарослей тростника и камыша вблизи водоемов. Питается зайцами, грызунами и птицами.

Статус: сокращающийся в численности

Численность в России: до 500 особей

Причины сокращения популяции:

уничтожение или освоение тростниковых зарослей;

браконьерство.

Кавказская лесная кошка

Обитает в горах Кавказа, а также в Краснодарском (самая большая популяция) и Ставропольском Крае. Зверь предпочитает одиночный образ жизни и глухие леса. Плотность ареала очень неравномерная. Кавказская лесная кошка немногим крупнее обычной домашней. Весит до 6,8 кг, а в длину достигает 50-67 см. Основной рацион – это грызуны, небольшие птицы и прочие животные.

Статус: редкий

Численность в России: до 3,5 тыс. особей

Причины сокращения популяции:

уничтожение естественной среды обитания;

скрещивание с домашними кошками.

Кавказская выдра

Хищник из семейства куньих. Весит 5-9 кг при длине тела около 1,2 м. Выдра обитает в водоемах Закавказья, встречается на западе и севере Кавказа. 80% рациона составляет рыба. Все остальное – это земноводные, грызуны и даже растения.

Статус: редкий

Численность в России: около 400 особей

Причины сокращения популяции:

охота;

применение пестицидов в сельском хозяйстве;

браконьерство;

загрязнение водоемов;

уменьшение количества пищи.

Перевязка

Известны два подвида: южнорусский и семиреченский. Перевязка немного меньше хорька и напоминает его внешне. Весит не более 800 г при длине туловища до 38 см. Животное активно ночью. Питается полевками, сусликами и пищухами. Обитает на юге России в степях и пустынях.

Статус: под угрозой исчезновения

Численность в России: несколько сотен особей

Причины сокращения популяции:

сельскохозяйственная деятельность;

резкое уменьшение количества пищи;

загрязнение окружающей среды;

браконьерство.

Кавказская европейская норка

Подвид европейской норки. Обитает на Кавказе, а также в Нижнем Подонье и Нижнем Поволжье. Водится в Ростовской области. Небольшое грациозное животное длиной до 40 см и весом около 750 г. Занимает ручьи и небольшие реки. Рацион включает земноводных, рыбу, насекомых, грызунов.

Статус: под угрозой исчезновения

Численность в России: достоверно неизвестно

Причины сокращения популяции:

браконьерство;

вытеснение американской норкой;

уничтожение водоемов и естественной среды обитания;

вирусные заболевания.

Лошадь Пржевальского

Обладает плотным и крепким телосложением. Высота в холке в среднем достигает 1,3 м, а длина тела – до 2 м. Вес – 300-350 кг. Лошади обитают лишь в неволе, а именно – на территории Оренбургского заповедника и Московского зоопарка. В диких условиях образуют табуны и всегда внимательно следят за обстановкой. Питаются травой и кустарниками.

Статус: вымирающий вид

Численность в России: достоверно неизвестно

Причины сокращения популяции:

охота;

сокращение пастбищ;

усыхание водоемов.

Интересный факт: в 2015 г. Оренбургский заповедник запустил первый в России проект по разведению и дальнейшему заселению в дикую природу лошадей Пржевальского. Первый жеребенок родился в 2018.

Индийский дикобраз

В Красной книге России животное появилось в свежей редакции 2020 г. Отличается значительным весом – до 15 кг. В длину достигает 70-90 см. Тело покрыто различной по структуре и длине щетиной. Дикобраз ведет одиночный образ жизни. Питается разными травами и корнями. Обитает на юге Дагестана.

Статус: под угрозой исчезновения

Численность в России: достоверно неизвестно

Причины сокращения популяции:

освоение человеком естественной среды обитания.

Крапчатый суслик

Небольшого размера грызун длиной до 26 см и весом не более 500 г. Имеет характерного окраса мех. Обитает в степях и лесостепях Восточно-Европейской равнины. Питается разнообразными растениями, преимущественно злаками. Суслики чаще живут колониями.

Статус: сокращающийся в численности

Численность в России: достоверно неизвестно

Причины сокращения популяции:

массовое истребление в 60-х годах;

распашка земель;

охота;

высокий уровень гибели молодняка.

Речной бобр

Грызун крупного размера, который ведет полуводный образ жизни. Туловище длиной до 1,3 м и высотой до 35,5 см. Вес – около 30 кг. Два подвида животных занесены в Красную книгу России: западносибирский и тувинский. Их распространение неравномерное. Бобры водятся в Новосибирской и Ростовской областях, Северном Зауралье, а также в лесах и степях Европейской России.

Статус: под угрозой исчезновения

Численность в России: несколько сотен особей

Причины сокращения популяции:

промысловый отлов;

малое количество кормов;

естественные враги;

ухудшение климата;

загрязнение водоемов;

невысокая плодовитость.

Русская выхухоль

Небольшое млекопитающее длиной около 20 см и весом 500 г. Ареал включает бассейны Урала, Волги, Днепра и Дона. Ведет полуводный образ жизни. Выхухоли роют норы с выходом под воду. Питаются разными донными организмами, мелкой рыбой и растениями.

Статус: под угрозой исчезновения (реликтовый вид

Численность в России: около 6000 особей

Причины сокращения популяции:

загрязнение водоемов;

вырубка лесов;

застройка берегов водоемов и выпас скота вблизи.

Европейская широкоушка

Редко встречающийся вид. Обитает на юге России и Закавказье. Тело длиной 5 см, хвост – 4,4 см. Средний вес – около 10 г. Размах крыльев – 2-3 см. Обитает в лесах, горных районах, прячется в пещерах и дуплах деревьев. Широкоушка несет пользу человеку, а именно – уничтожает вредоносных насекомых. Охотится в сумерках и на рассвете. Пища – насекомые.

Статус: сокращающийся в численности, уязвимый

Численность в России: достоверно неизвестно

Причины сокращения популяции:

антропогенное воздействие.

Косатка

Крупное млекопитающее из семейства дельфиновых. Вырастает до 10 м в длину и весит не более 8 т. Самки чуть меньше. В России косатки водятся у Командорских островов и у Курильской гряды. Ежедневно одной особи нужно съедать от 50 до 150 кг пищи. У каждой популяции свой рацион: определенная рыба, ластоногие и т. п.

Статус: неопределенный

Численность в России: достоверно неизвестно

Причины сокращения популяции:

вылов;

ухудшение состояния окружающей среды.

Северный синий кит

Самое крупное китообразное и животное на планете в целом. Максимальная длина тела – 31 м. Вес – более 100 т. Самки крупнее, чем самцы. Встречается северный синий кит в Баренцевом, Охотском, Беринговом и Чукотском морях. Также иногда может заходить в Карское море. Рацион состоит из планктона.

Статус: под угрозой исчезновения

Численность в России: достоверно неизвестно, несколько сотен особей.

Причины сокращения популяции:

браконьерство;

загрязнение морей, в частности нефтепродуктами;

нападения косаток на молодых особей.

Черноморская афалина

Черноморский подвид афалины – это среднего размера дельфин. Длина тела – до 3,5 м, масса – 300 кг. В поисках пищи ныряет на 90 м в глубину. Ею служит разная рыба: хамса, камбала, анчоусы. Афалины часто собираются в стаи. Обитают в Черном море.

Статус: редкий

Численность в России: около 6000 особей

Причины сокращения популяции:

промысловый вылов;

загрязнение водоемов;

загрязнение окружающей среды.

Нарвал

Относится к китообразным. Достигает 4,5 м в длину при весе около 2-3 т. Большую часть массы составляет жир. Самки меньше и в разы легче. Характерная особенность нарвала – это бивень длиной около 2-3 м и весом до 10 кг. Его точное предназначение все еще неизвестно. Питание состоит из моллюсков, рыбы и ракообразных. Обитают нарвалы в арктических водах.

Статус: редкий

Численность в России: достоверно неизвестно

Причины сокращения популяции:

браконьерство.

Интересный факт: бивень нарвала невероятно гибкий и прочный. Его конец может изгибаться как минимум на 30 см в разные стороны.

Морж

В Красную книгу животных России занесено два подвида моржей: атлантический и лаптевский. Это крупное морское млекопитающее с толстой кожей и длинными клыками. Средний вес моржа – 800-1700 кг. Атлантический подвид немного меньше. Его ареал охватывает западную часть Российской Арктики. Лаптевского моржа можно встретить в некоторых регионах моря Лаптевых, а также Карского и Восточно-Сибирского морей. Питаются животные моллюсками, донными беспозвоночными, иногда рыбой. Иногда нападают на тюленей.

Статус: лаптевский – уязвимый, атлантический – под угрозой исчезновения

Численность в России: лаптевский – 5-10 тыс. особей, атлантический – достоверно неизвестно

Причины сокращения популяции:

браконьерство;

охота;

изменение климата;

развитие нефтяной промышленности и загрязнение водоемов.

Обыкновенный тюлень

Два подвида тюленя нуждаются в охране: европейский и курильский (или тюлень Стейнегера). Европейский также представлен двумя популяциями, которые обитают в Балтийском и Баренцевом морях. Курильский тюлень водится на Камчатке, Командорских и Курильских островах. Животные питаются рыбой, моллюсками и ракообразными.

Статус: курильский подвид – редкий; европейский подвид – редкий (баренцевоморская популяция), под угрозой исчезновения (балтийская популяция)

Численность в России: курильский подвид – около 3-5 тыс. особей; европейский подвид – несколько сотен особей.

Причины сокращения популяции:

браконьерство;

естественные враги;

нарушение природной среды обитания;

недостаток пищи.

Птицы Красной книги России

Японский журавль

Обитает на Курильских островах. Рост составляет 1,5 м, вес – до 10 кг, размах крыльев – 2,5 м. Журавль зависит от воды и селится неподалеку от водоемов. Здесь же находит себе пищу. Идеальное место для проживания – болота и влажные луга.

Статус: под угрозой исчезновения

Численность в России: несколько десятков пар

Причины сокращения популяции:

зависимость от воды;

сложности при выборе места для миграции.

Филин

Масса хищной птицы составляет 4 кг, размах крыльев – около 2 м. Размер – 60-75 см. Самки меньше самцов. В природе филин живет около 20 лет, а в неволе – 60. Обитает как в европейской, так и в азиатской части России. Предпочитает селиться в отдаленных лесах. Филин – ночной охотник. Основу питания составляют небольшие млекопитающие.

Статус: сокращающийся в численности

Численность в России: до 1000 особей

Причины сокращения популяции:

неконтролируемая охота;

изменение климата;

ухудшение экологии;

вырубка лесов.

Стрепет

Длина тела – до 45 см, масса – 500-900 г, а размах крыльев – до 91 см. Самка и самец практически одинаковые. Обитает стрепет в умеренной зоне России – как в Азии, так и в Европе. Предпочитает селиться в полях и степях. Питается корнями, побегами, семенами, иногда насекомыми.

Статус: редкий

Численность в России: 8-10 тыс. особей

Причины сокращения популяции:

изменение экологии;

неконтролируемая охота;

сельскохозяйственная деятельность.

Степной орел

Птица живет в Восточном Предкавказье, Туве, Забайкалье и на Алтае. Длина может достигать 80 см, вес – 3-5 кг, а размах крыльев – до 230 см. Обитает в местах, где есть достаточно пищи. Обычно это полупустыни и степи, незатронутые человеком. Основу рациона составляют грызуны.

Статус: редкий

Численность в России: до 40 тыс. особей

Причины сокращения популяции:

уменьшение количества естественных мест обитания;

выпас скота;

гибель молодого потомства от электрического тока в 60-х гг. при замене опор.

Кудрявый пеликан

Взрослый пеликан достигает длины в 1,8 м при массе 7,5-15 кг. Своим названием обязан вьющимся перьям на голове. Распространяется в европейской части страны, а также на территории Южного Зауралья. Селятся пеликаны возле водоемов, где есть много растительности и рыбы.

Статус: сокращающийся в численности

Численность в России: достоверно неизвестно; 700 пар гнездящихся и около 5000 пар прилетают летом

Причины сокращения популяции:

браконьерство и бесконтрольная охота;

уменьшение количества рыбы.

Кавказский тетерев

Самцы достигают длины 55 см, а самки немного меньше. Средний вес – 1 кг. Распространяется тетерев в системе Главного Кавказского Хребта, а также в горах Малого Кавказа. Птица оседлая и любит селиться в густой лесной растительности. Питается растениями и насекомыми.

Статус: редкий

Численность в России: до 70 тыс. особей

Причины сокращения популяции:

освоение высокогорных территорий;

естественные враги;

уменьшение количества пищи;

изменение природных мест обитания.

Дрофа

Крупная птица длиной до 1 м и весом около 8-15 кг. Водится в европейской части России. Рацион состоит из различных растений, грызунов и ящериц.

Статус: редкий

Численность в России: 32-35 тыс. особей

Причины сокращения популяции:

освоение степей;

развитие сельского хозяйства.

Беркут

Хищная птица длиной до 93 см. Вес колеблется от 3,8 до 7 кг. Беркут обитает в лесах, степях и тундрах. Питается зайцами, хорьками, сусликами и другими небольшими животными. Ареал охватывает равнинную часть России.

Статус: редкий

Численность в России: около 1000 особей

Причины сокращения популяции:

браконьерство;

разорение гнезд;

несанкционированная ловля и продажа птиц.

Ошейниковый зимородок

Встречается в южном Приморье России. Длина тела – 28 см. Птица селится вблизи водоемов. Пищей для нее служат большие насекомые, лягушки и рыба.

Статус: редкий

Численность в России: достоверно неизвестно, десятки особей

Причины сокращения популяции:

недостаток водоемов с чистой прозрачной водой;

затопление нор.

Сапсан

Крупный хищный сокол. Длина тела составляет 34-50 см. Весят сапсаны от 400 г до 1,5 кг. Причем самки крупнее самцов. Ареал сапсана охватывает всю Россию. Птица старается избегать человека. Питается небольшими и средними птицами, а иногда – небольшими млекопитающими.

Статус: сокращающийся в численности

Численность в России: до 6000 особей

Причины сокращения популяции:

браконьерство;

снижение количества кормов.

Интересный факт: сапсан – самая быстра птица в пикирующем полете. Сокол способен развивать скорость более 322 км/ч.

Савка

Утка среднего размера. В длину достигает 48 см и весит не более 900 г. В поисках пищи ныряет на разную глубину. Рацион включает водных насекомых, моллюсков и разные растения. Савка обитает в южной части России. Птица никогда не появляется на суше и всю жизнь проводит в воде.

Статус: под угрозой исчезновения

Численность в России: около 450 особей

Причины сокращения популяции:

охота;

осушение водоемов;

уничтожение естественных мест обитания.

Большая белая куропатка

Куропатка вырастает до 40 см в длину, а весит до 700 г. Птица уникальна тем, что ее окрас полностью зависит от времени года и климата. Живет в лесах, тундре и тайге. При этом селится рядом с водоемами. Рацион преимущественно растительный. Постоянно гнездится на Сахалине и Камчатке.

Статус: сокращающийся в численности

Численность в России: достоверно неизвестно

Причины сокращения популяции:

охота;

применение химикатов в сельском хозяйстве.

Костные рыбы Красной книги России

Калуга

Пресноводная рыба из рода белуг. Водится в бассейне р. Амур. В длину достигает не более 5,6 м при весе до 1 т. Заплывает на глубину около 50 м. Питается более мелкой рыбой.

Статус: под угрозой исчезновения

Численность в России: около 50 тыс. особей

Причины сокращения популяции:

браконьерство.

Китайский окунь

Пресноводная рыба весом до 8 кг. Водится на Дальнем Востоке России, а именно: бассейны р. Амур и озера Ханка. Также встречается на северо-западе о-ва Сахалин. За год в сети попадает до 100 окуней.

Статус: сокращающийся в численности

Численность в России: достоверно неизвестно, единичные экземпляры

Причины сокращения популяции:

интенсивный вылов;

массовая гибель личинок и молодых рыб из-за особенностей питания.

Азовская белуга

Принадлежит к семейству осетровых. Достигает 4,2 м в длину, а весит около 1,5 т. Белуги живут до 100 лет. Питаются в основном рыбой, иногда моллюсками. Популяция обитает в бассейне Азовского моря. Заходит в Дон и Кубань.

Статус: под угрозой исчезновения

Численность в России: единичные взрослые особи

Причины сокращения популяции:

активное гидростроительство;

невысокое искусственное воспроизводство;

чрезмерный вылов.

Интересный факт: белуга считается второй по размеру костной рыбой и уступает только луне-рыбе. Кроме того, ее иногда называют и самым большим пресноводным обитателем, хотя в реках белуга лишь нереститься, а большую часть времени проводит в морях.

Земноводные и пресмыкающиеся животные Красной книги России

Обыкновенный тритон Ланца

Один из самых маленьких тритонов. Длина – 7-11 см вместе с хвостом. Ведет преимущественно водный образ жизни. Обитает в Ставропольском и Краснодарском краях. Также встречается в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Статус: сокращающийся в численности

Численность в России: достоверно неизвестно, плотность предгорной популяции – 6-8 особей на 1 м²

Причины сокращения популяции:

отлов;

загрязнение и осушение водоемов;

выпас скота рядом с водоемами;

естественные враги.

Кавказская жаба

Один из наиболее крупных представителей земноводных в России. Достигает 12,5 см в длину. Эндемичный вид для Западного Кавказа. Предпочитает участки с высокой влажностью.

Статус: сокращающийся в численности

Численность в России: варьируется, 1-20 особей на 1000 м маршрута

Причины сокращения популяции:

распространение енота-полоскуна в ареале;

уничтожение лесов;

высыхание болот.

Средиземноморская черепаха

Длина панциря черепахи – 35 см. Встречается на побережье Черного моря на Кавказе. Водится в лесах и на лугах, среди полузасушливых и болотистых районов.

Статус: под угрозой исчезновения

Численность в России: до 9 тыс. особей

Причины сокращения популяции:

несанкционированный вылов;

лесные пожары;

активное освоение побережья;

ухудшение экологии среды обитания.

Жужелица узкогрудая Урянхайский листоед Жук-олень Перламутровка Зенобия Мнемозина

Самые редкие животные России

Согласно данным Министерства природных ресурсов, 13 видов животных России нуждаются в особой охране и принятии мер по восстановлению популяции:

дальневосточный леопард;

переднеазиатский леопард;

зубр;

ирбис;

амурский тигр;

сайгак;

аргали;

лошадь Пржевальского;

белый медведь;

дзерен;

стерх;

серый кит;

гренландский кит.

Животные Красной книги России – интересное видео