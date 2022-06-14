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Животные Красной книги России – список, названия, описание, виды, фото и видео

Красная книга, животные Красной книги России – список, названия, описание, редкие виды, фото и видео Животные
Автор На чтение 56 мин Опубликовано Обновлено
Содержание:
  1. Что такое Красная книга?
  2. Когда появилась Красная книга и почему так называется?
  3. Когда появилась Красная книга России?
  4. Сколько видов животных в Красной книге России?
  5. Чем Красная книга России отличается от других?
  6. Красные книги других стран
  7. Почему в Красной книге страницы разного цвета?
  8. Как составляется список редких видов для Красной книги?
  9. Значение Красной книги. Как охраняют исчезающие виды животных?
  10. Сколько в России животных?
  11. Животные Красной книги России
  12. Северный олень
  13. Сайгак
  14. Зубр
  15. Сибирский горный козел
  16. Уссурийский пятнистый олень
  17. Белый медведь
  18. Амурский тигр (уссурийский)
  19. Дальневосточный леопард
  20. Переднеазиатский леопард
  21. Снежный Барс (ирбис)
  22. Манул
  23. Кавказский камышовый кот
  24. Кавказская лесная кошка
  25. Кавказская выдра
  26. Перевязка
  27. Кавказская европейская норка
  28. Лошадь Пржевальского
  29. Индийский дикобраз
  30. Крапчатый суслик
  31. Речной бобр
  32. Русская выхухоль
  33. Европейская широкоушка
  34. Косатка
  35. Северный синий кит
  36. Черноморская афалина
  37. Нарвал
  38. Морж
  39. Обыкновенный тюлень
  40. Птицы Красной книги России
  41. Японский журавль
  42. Филин
  43. Стрепет
  44. Степной орел
  45. Кудрявый пеликан
  46. Кавказский тетерев
  47. Дрофа
  48. Беркут
  49. Ошейниковый зимородок
  50. Сапсан
  51. Савка
  52. Большая белая куропатка
  53. Костные рыбы Красной книги России
  54. Калуга
  55. Китайский окунь
  56. Азовская белуга
  57. Земноводные и пресмыкающиеся животные Красной книги России
  58. Обыкновенный тритон Ланца
  59. Кавказская жаба
  60. Средиземноморская черепаха
  61. Самые редкие животные России
  62. Животные Красной книги России – интересное видео

Животные Красной книги России – это большой список представителей фауны, которые по тем или иным причинам требуют к себе особого внимания. Редкие виды, описание того, как они выглядят, причины исчезновения, места обитания и другая полезная информация.

Что такое Красная книга?

Красная книга – это упорядоченный список видов животных, грибов и растений, которые признаны редкими либо же находятся под угрозой исчезновения. Этот документ содержит актуальную информацию о соответствующих видах, а именно: их численность, ареал, причины снижения популяций и др. Представителям флоры и фауны, которые занесены в Красную книгу, нужны особое внимание и охрана.

Красная книга
Красная книга

Красные книги делятся на 3 типа в зависимости от того, какие ареалы они охватывают. Документ может иметь один из следующих уровней:

  • международный;
  • национальный;
  • региональный.

Когда появилась Красная книга и почему так называется?

Идея создания Красной книги принадлежит Международному союзу охраны природы (МСОП), который появился в 1948 г. благодаря инициативе представителей различных организаций и правительств. На тот момент подобных организаций не было.

Первым делом МСОП создал специальную Комиссию по редким видам. А основной задачей Комиссии стало составление всемирного списка животных, которые по каким-либо причинам могут исчезнуть.

Первая Красная книга имела другой формат, напоминающий перекидной календарь
Первая Красная книга имела другой формат, напоминающий перекидной календарь

Идея назвать этот список Красной книгой (дословно «Red Data Book») пришла в голову председателю Комиссии – английскому орнитологу Питеру Скотту. А причина выбора такого названия довольно простая. Красный цвет привлекает внимание и, между тем, служит символом опасности. В различной литературе можно встретить еще один вариант ее названия на русском языке – Международная Красная книга.

Таким образом, первое издание появилось в 1963 г. Книга состояла из 2-х томов, которые в общей сложности насчитывали 211 видов млекопитающих и 312 видов птиц. Изначально издание имело формат, позволяющий при необходимости заменять листы как в перекидном календаре. Также Красная книга была рассчитана лишь на ограниченный круг пользователей. Работа над документом продолжается постоянно.

Когда появилась Красная книга России?

Красная книга Российской Федерации – это документ государственного значения, созданный для обнаружения видов животных, растений и грибов, которые являются редкими или находятся под угрозой исчезновения. В том числе это могут быть некоторые подвиды, а также популяции локального уровня.

Красная книга СССР
Красная книга СССР

Первая Красная книга СССР появилась в 1978 г. Она состояла из двух томов, один из которых содержал список животных, а второй – растений. В 1983 г. вышла Красная книга РСФСР, на основании которой и была создана Красная книга РФ в современном виде. Ею полностью заведует Министерство природных ресурсов и экологии России. А вопросами правок занимается специальная Комиссия. Первая Красная книга России опубликована в 1997 г. и переиздаваться она должна каждые 10 лет.

Сколько видов животных в Красной книге России?

Последнее актуальное издание Красной книги России датируется 2 апреля 2020 г. Оно включает 443 вида редких животных.

Самые редкие животные из Красной книги России
Самые редкие животные из Красной книги России

Чем Красная книга России отличается от других?

Главным отличием Красной книги России от аналогичных документов других стран, а также Международной Красной книги является то, что вид, включенный в список, автоматически попадает под законодательную защиту. Независимо от того, какая именно категория ему присвоена, охота/добыча/вылов этого вида строго запрещены.

Красные книги других стран

В большинстве стран постсоветского пространства действуют такие же правила, как и в России. А именно – Красная книга имеет юридическое значение. А вот в других государствах внесение вида в Красную книгу еще не означает, что он будет защищен.

Например, в странах Европейского союза Красная книга – это лишь научно-популярное издание в виде справочника. У нее нет какого-либо юридического статуса. Впрочем, охрана биологического разнообразия обеспечивается наднациональным законодательством.

В США Красной книги нет и вовсе. Вместо нее действует Закон 1973 г. «Об исчезающих видах». Он запрещает любое строительство, которое может причинить вред редким животным и растениям, а также их продажу и другие действия.

Почему в Красной книге страницы разного цвета?

Характерной особенностью Красной книги является использование страниц разных цветов для более удобной систематики редких видов.

Пример оформления страниц Красной книги
Пример оформления страниц Красной книги

Сами страницы белые, но при этом они заключены в рамки черного, красного, желтого, белого, серого и зеленого цветов. Все оттенки выбраны не случайно – у каждого есть свое значение:

  • черный (статус редкости 0) – полностью исчезнувшие виды;
  • красный (статус редкости 1) – редкие и исчезающие виды, которые все еще встречаются в природе, но в небольшом количестве;
  • желтый (статус редкости 2) – виды, численность которых очень быстро снижается и при бездействии они могут оказаться в красном или черном списке;
  • белый (статус редкости 3) – виды, численность которых изначально была невысокой и ареал их распространения ограничен небольшой территорией;
  • серый (статус редкости 4) – малоизученные животные и растения, обитатели труднодоступных мест и т. п.;
  • зеленый (статус редкости 5) – виды, состояние которых существенно улучшилось именно благодаря человеческой деятельности.

Как составляется список редких видов для Красной книги?

В России для этих целей создана специальная Комиссия по редким видам фауны и флоры. Она состоит из различных научных экспертов, а также представителей Министерства экологии. Сюда входят узкие специалисты из множества областей. Они занимаются, например, птицами, рыбами, млекопитающими и т. п., хорошо разбираются в определенной территории.

Эксперты собирают информацию и ведут непрекращающийся мониторинг в своей зоне ответственности. Так в Красной книге России появляются новые виды или же из нее исчезают те, статус которых изменился в лучшую сторону.

Значение Красной книги. Как охраняют исчезающие виды животных?

Внесение вида в Красную книгу привлекает к нему особое внимание и сигнализирует о существующей угрозе. Чтобы сохранить редкие виды животных, организуются заповедники и заказники. Также для них создаются особые условия:

  • расселение в естественный ареал обитания;
  • защита от хищников;
  • защита от болезней;
  • подготовка укрытий;
  • создание гнездовий;
  • обеспечение достаточным количеством пищи;
  • разведение в неволе при низкой численности с последующим выпуском в природу.
Территории Большого Арктического заповедника - самого большого по площади в России и Евразии (41,692 кв. км)
Территории Большого Арктического заповедника — самого большого по площади в России и Евразии (41,692 кв. км)

Каждая группа животных также нуждается в индивидуальных мерах защиты. Например, редких насекомых разводят в лабораториях и на плантациях. Необходимо внимательно относиться к насекомым-опылителям – ограничивать применение ядохимикатов и беречь растения, на которых они развиваются.

Для защиты птиц запрещают охоту на редкие виды, организовывают борьбу с браконьерством, охраняют гнезда, повышают плотность населения птиц, а также разводят их в неволе.

Сколько в России животных?

В России насчитывается примерно 150 тыс. видов животных. Относительно фауны всего мира – это около 9%. Например, численность насекомых – более 70 тыс. видов, а позвоночных – более 1,3 тыс. На сегодняшний день далеко не все видовое разнообразие изучено.

Фауна России
Фауна России

Чем ближе к югу страны, тем больше различных животных можно встретить. То же касается горной местности, где, к тому же, обитает немало реликтовых видов и эндемиков. Наиболее богаты видовым разнообразием такие природные зоны, как тайга, леса и степи.

Животные Красной книги России

Млекопитающие животные Красной книги России включают отряды:

  • парнокопытные;
  • непарнокопытные;
  • хищные;
  • китообразные;
  • грызуны;
  • насекомоядные;
  • ластоногие;
  • рукокрылые.

Северный олень

Северный олень
Северный олень

Карибу или северный олень место обитания меняет сезонно. Встречается в тундре и лесотундре; как на равнине, так и в горах. Стадо состоит из 2-4 тыс. голов. Самцы крупнее самок. Вес – 70-195 кг, высота – до 1,5 м, длина – до 2,25 м. Все взрослые карибу обладают массивными рогами. А питаются ягелем, ветками деревьев и другими растениями.

Статус: уязвимый
Численность в России: 951 тыс. особей

Причины сокращения популяции:

  • браконьерство;
  • охота;
  • вырубка деревьев;
  • уменьшение количества пастбищ.

Сайгак

Сайгак
Сайгак

Разновидность антилоп водится среди полупустынь неподалеку от Алтая. Средний вес – до 55 кг, высота – 80 см, длина – 1,4 м. Сайгаки живут в стадах. Умеют плавать, перемещаются на большие расстояния (скорость до 80 км/ч) и обладают выносливостью. Питаются зеленью, поглощая около 6 кг в сутки.

Статус: под угрозой исчезновения
Численность в России: 6000 особей

Причины сокращения популяции:

  • браконьерство;
  • заболевания, связанные с ухудшением экологии и изменением климата.

Зубр

Зубр
Зубр

Тяжелейший среди всех млекопитающих в Европе. Вес – около 700 кг, длина тела – 3 м, высота в холке – 2 м. Самки намного меньше. Зубры водятся в лесах и собираются в стада, лидерами которых становятся самки. Рацион состоит из растений и фруктов.

Статус: под угрозой исчезновения
Численность в России: 1500 особей

Причины сокращения популяции:

  • браконьерство;
  • вырубка лесов.

Интересный факт: всего в мире около 8400 зубров. Наибольшее их количество находится в Польше, а именно – 2200 особей. Кроме того, зубр является символом Беларуси, где насчитывается около 2100 голов.

Сибирский горный козел

Сибирский горный козел
Сибирский горный козел

Горный козел обладает развитой мускулатурой. Крупнейший представитель рода. Вес – 60-130 кг, длина – до 1,6 м, высота – до 1,1 м. Предпочитает скалистую местность. Стада обустраивают себе укрытие в пещерах и ущельях. Животное может забираться на высоту до 5500 м. Питание включает разные травы, мох и кору.

Статус: сокращающийся в численности
Численность в России: 3800 особей

Причины сокращения популяции:

  • охота;
  • браконьерство;
  • бесконтрольный вылов;
  • заболевания.

Уссурийский пятнистый олень

Уссурийский пятнистый олень
Уссурийский пятнистый олень

Обитает в Приморском крае среди различных лесов. Завезен на Кавказ и в европейскую часть страны. Олень весит до 130 кг при длине тела 1,5-1,8 м и высоте около 1 м. Ест ветки, травы и кору. Весьма подвижный вид, так как хорошо и быстро бегает, прыгает и плавает. В настоящее время разводится и охраняется в заповедниках.

Статус: сокращающийся в численности
Численность в России: меньше 1000 особей

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Причины сокращения популяции:

  • охота;
  • уменьшение количества кормов.

Белый медведь

Белый медведь
Белый медведь

Представлен тремя популяциями: Карско-Баренцевоморской, Лаптевской и Чукотско-Аляскинской. Самый крупный среди медведей и хищников в целом. Средний вес – 450 кг, длина тела – до 2,5 м, высота – до 1,5 м. Самки существенно меньше. Белых медведей можно встретить на льдах. Охотятся на тюленей, нерп, моржей, оленей и других зверей.

Статус: редкий
Численность в России: 5-7 тыс. особей

Причины сокращения популяции:

  • браконьерство;
  • медленное размножение;
  • невысокий процент выживаемости медвежат.

Амурский тигр (уссурийский)

Амурский тигр (уссурийский)
Амурский тигр (уссурийский)

Обитает на юго-востоке России: Приморский и Хабаровский края, Амурская область. Самцы весят в среднем 180-306 кг. Длина тела – до 3,3 м. Самки вполовину меньше. Тигры занимают огромные по площади территории. Охоту ведут преимущественно на больших копытных.

Статус: сокращающийся в численности
Численность в России: до 600 особей

Причины сокращения популяции:

  • браконьерство;
  • охота;
  • естественные враги.

Интересный факт: амурский – единственный подвид тигра, у которого имеется жировой слой на животе толщиной 5 см. Эта особенность обусловлена климатом.

Дальневосточный леопард

Дальневосточный леопард
Дальневосточный леопард

Самый редкий из всех леопардов. Современный ареал охватывает зону на Дальнем Востоке площадью 10-15 тыс. км2 между Россией, Китаем и Северной Кореей. Хищник вырастает до 1,3 м в длину и 64-78 см в высоту. Вес – около 32-60 кг. Также имеет длинный хвост – до 90 см. Дальневосточный леопард проявляется активность ночью. Охотится в основном на копытных.

Статус: под угрозой исчезновения
Численность в России: около 110 особей

Причины сокращения популяции:

  • браконьерство;
  • охота;
  • уничтожение кормовой базы;
  • уничтожение мест обитания.

Переднеазиатский леопард

Переднеазиатский леопард
Переднеазиатский леопард

Крупный подвид. Весит 25-50 кг при длине тела до 1,8 м без учета хвоста. Предпочитает находиться рядом со скалами в лесах и густых зарослях. Леопард питается копытными среднего размера. В России хищник водится лишь на территории Дагестана. Ведутся работы по разведению и расселению диких кошек.

Статус: под угрозой исчезновения
Численность в России: 10-15 особей

Причины сокращения популяции:

  • браконьерство;
  • недостаток пищи;
  • разрушение природной среды обитания.

Снежный Барс (ирбис)

Снежный Барс (ирбис)
Снежный Барс (ирбис)

Крупная кошка с длинной, густой шерстью и массивным хвостом. Высота ирбиса – около 60 см, а длина – до 1,3 м, хвост – до 1 м. Самцы крупнее и весят около 50 кг. Снежного барса можно встретить на Алтае, в Туве, Хакасии, Красноярском крае, Бурятии и в районе Восточного Саяна. Предпочитает скалистые высокогорья. Питается преимущественно копытными.

Статус: под угрозой исчезновения
Численность в России: 70-90 особей

Причины сокращения популяции:

  • браконьерство;
  • особенности размножения.

Манул

Манул
Манул

Хищная дикая кошка около 50 см в длину, 30 см в высоту и весом до 4,5 кг. Обитает в степях, горах и полупустынях Забайкалья и Южной Сибири. Не может адаптироваться к другой среде (не считая зоопарков). Рацион состоит из грызунов и пищух.

Статус: редкий
Численность в России: 3-3,6 тыс. особей

Причины сокращения популяции:

  • браконьерство;
  • попадание в ловушки;
  • охотничьи собаки;
  • естественные враги.

Кавказский камышовый кот

Кавказский камышовый кот
Кавказский камышовый кот

Камышовый кот больше любого домашнего. Вес животного Красной книги России – 8-12 кг. Длина и высота тела – до 90 см. Обитает на равнинах Дагестана, а также вдоль побережья Каспия вплоть до Северной Осетии. Распространение неравномерное. Живет среди зарослей тростника и камыша вблизи водоемов. Питается зайцами, грызунами и птицами.

Статус: сокращающийся в численности
Численность в России: до 500 особей

Причины сокращения популяции:

  • уничтожение или освоение тростниковых зарослей;
  • браконьерство.

Кавказская лесная кошка

Кавказская лесная кошка
Кавказская лесная кошка

Обитает в горах Кавказа, а также в Краснодарском (самая большая популяция) и Ставропольском Крае. Зверь предпочитает одиночный образ жизни и глухие леса. Плотность ареала очень неравномерная. Кавказская лесная кошка немногим крупнее обычной домашней. Весит до 6,8 кг, а в длину достигает 50-67 см. Основной рацион – это грызуны, небольшие птицы и прочие животные.

Статус: редкий
Численность в России: до 3,5 тыс. особей

Причины сокращения популяции:

  • уничтожение естественной среды обитания;
  • скрещивание с домашними кошками.

Кавказская выдра

Кавказская выдра
Кавказская выдра

Хищник из семейства куньих. Весит 5-9 кг при длине тела около 1,2 м. Выдра обитает в водоемах Закавказья, встречается на западе и севере Кавказа. 80% рациона составляет рыба. Все остальное – это земноводные, грызуны и даже растения.

Статус: редкий
Численность в России: около 400 особей

Причины сокращения популяции:

  • охота;
  • применение пестицидов в сельском хозяйстве;
  • браконьерство;
  • загрязнение водоемов;
  • уменьшение количества пищи.

Перевязка

Перевязка
Перевязка

Известны два подвида: южнорусский и семиреченский. Перевязка немного меньше хорька и напоминает его внешне. Весит не более 800 г при длине туловища до 38 см. Животное активно ночью. Питается полевками, сусликами и пищухами. Обитает на юге России в степях и пустынях.

Статус: под угрозой исчезновения
Численность в России: несколько сотен особей

Причины сокращения популяции:

  • сельскохозяйственная деятельность;
  • резкое уменьшение количества пищи;
  • загрязнение окружающей среды;
  • браконьерство.

Кавказская европейская норка

Кавказская европейская норка
Кавказская европейская норка

Подвид европейской норки. Обитает на Кавказе, а также в Нижнем Подонье и Нижнем Поволжье. Водится в Ростовской области. Небольшое грациозное животное длиной до 40 см и весом около 750 г. Занимает ручьи и небольшие реки. Рацион включает земноводных, рыбу, насекомых, грызунов.

Статус: под угрозой исчезновения
Численность в России: достоверно неизвестно

Причины сокращения популяции:

  • браконьерство;
  • вытеснение американской норкой;
  • уничтожение водоемов и естественной среды обитания;
  • вирусные заболевания.

Лошадь Пржевальского

Лошадь Пржевальского
Лошадь Пржевальского

Обладает плотным и крепким телосложением. Высота в холке в среднем достигает 1,3 м, а длина тела – до 2 м. Вес – 300-350 кг. Лошади обитают лишь в неволе, а именно – на территории Оренбургского заповедника и Московского зоопарка. В диких условиях образуют табуны и всегда внимательно следят за обстановкой. Питаются травой и кустарниками.

Статус: вымирающий вид
Численность в России: достоверно неизвестно

Причины сокращения популяции:

  • охота;
  • сокращение пастбищ;
  • усыхание водоемов.

Интересный факт: в 2015 г. Оренбургский заповедник запустил первый в России проект по разведению и дальнейшему заселению в дикую природу лошадей Пржевальского. Первый жеребенок родился в 2018.

Индийский дикобраз

Индийский дикобраз
Индийский дикобраз

В Красной книге России животное появилось в свежей редакции 2020 г. Отличается значительным весом – до 15 кг. В длину достигает 70-90 см. Тело покрыто различной по структуре и длине щетиной. Дикобраз ведет одиночный образ жизни. Питается разными травами и корнями. Обитает на юге Дагестана.

Статус: под угрозой исчезновения
Численность в России: достоверно неизвестно

Причины сокращения популяции:

  • освоение человеком естественной среды обитания.

Крапчатый суслик

Крапчатый суслик
Крапчатый суслик

Небольшого размера грызун длиной до 26 см и весом не более 500 г. Имеет характерного окраса мех. Обитает в степях и лесостепях Восточно-Европейской равнины. Питается разнообразными растениями, преимущественно злаками. Суслики чаще живут колониями.

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Статус: сокращающийся в численности
Численность в России: достоверно неизвестно

Причины сокращения популяции:

  • массовое истребление в 60-х годах;
  • распашка земель;
  • охота;
  • высокий уровень гибели молодняка.

Речной бобр

Речной бобр
Речной бобр

Грызун крупного размера, который ведет полуводный образ жизни. Туловище длиной до 1,3 м и высотой до 35,5 см. Вес – около 30 кг. Два подвида животных занесены в Красную книгу России: западносибирский и тувинский. Их распространение неравномерное. Бобры водятся в Новосибирской и Ростовской областях, Северном Зауралье, а также в лесах и степях Европейской России.

Статус: под угрозой исчезновения
Численность в России: несколько сотен особей

Причины сокращения популяции:

  • промысловый отлов;
  • малое количество кормов;
  • естественные враги;
  • ухудшение климата;
  • загрязнение водоемов;
  • невысокая плодовитость.

Русская выхухоль

Животные Красной книги России – список, названия, описание, виды, фото и видео
Русская выхухоль

Небольшое млекопитающее длиной около 20 см и весом 500 г. Ареал включает бассейны Урала, Волги, Днепра и Дона. Ведет полуводный образ жизни. Выхухоли роют норы с выходом под воду. Питаются разными донными организмами, мелкой рыбой и растениями.

Статус: под угрозой исчезновения (реликтовый вид
Численность в России: около 6000 особей

Причины сокращения популяции:

  • загрязнение водоемов;
  • вырубка лесов;
  • застройка берегов водоемов и выпас скота вблизи.

Европейская широкоушка

Европейская широкоушка
Европейская широкоушка

Редко встречающийся вид. Обитает на юге России и Закавказье. Тело длиной 5 см, хвост – 4,4 см. Средний вес – около 10 г. Размах крыльев – 2-3 см. Обитает в лесах, горных районах, прячется в пещерах и дуплах деревьев. Широкоушка несет пользу человеку, а именно – уничтожает вредоносных насекомых. Охотится в сумерках и на рассвете. Пища – насекомые.

Статус: сокращающийся в численности, уязвимый
Численность в России: достоверно неизвестно

Причины сокращения популяции:

  • антропогенное воздействие.

Косатка

Косатка
Косатка

Крупное млекопитающее из семейства дельфиновых. Вырастает до 10 м в длину и весит не более 8 т. Самки чуть меньше. В России косатки водятся у Командорских островов и у Курильской гряды. Ежедневно одной особи нужно съедать от 50 до 150 кг пищи. У каждой популяции свой рацион: определенная рыба, ластоногие и т. п.

Статус: неопределенный
Численность в России: достоверно неизвестно

Причины сокращения популяции:

  • вылов;
  • ухудшение состояния окружающей среды.

Северный синий кит

Животные Красной книги России – список, названия, описание, виды, фото и видео
Северный синий кит

Самое крупное китообразное и животное на планете в целом. Максимальная длина тела – 31 м. Вес – более 100 т. Самки крупнее, чем самцы. Встречается северный синий кит в Баренцевом, Охотском, Беринговом и Чукотском морях. Также иногда может заходить в Карское море. Рацион состоит из планктона.

Статус: под угрозой исчезновения
Численность в России: достоверно неизвестно, несколько сотен особей.

Причины сокращения популяции:

  • браконьерство;
  • загрязнение морей, в частности нефтепродуктами;
  • нападения косаток на молодых особей.

Черноморская афалина

Черноморская афалина
Черноморская афалина

Черноморский подвид афалины – это среднего размера дельфин. Длина тела – до 3,5 м, масса – 300 кг. В поисках пищи ныряет на 90 м в глубину. Ею служит разная рыба: хамса, камбала, анчоусы. Афалины часто собираются в стаи. Обитают в Черном море.

Статус: редкий
Численность в России: около 6000 особей

Причины сокращения популяции:

  • промысловый вылов;
  • загрязнение водоемов;
  • загрязнение окружающей среды.

Нарвал

Нарвал
Нарвал

Относится к китообразным. Достигает 4,5 м в длину при весе около 2-3 т. Большую часть массы составляет жир. Самки меньше и в разы легче. Характерная особенность нарвала – это бивень длиной около 2-3 м и весом до 10 кг. Его точное предназначение все еще неизвестно. Питание состоит из моллюсков, рыбы и ракообразных. Обитают нарвалы в арктических водах.

Статус: редкий
Численность в России: достоверно неизвестно

Причины сокращения популяции:

  • браконьерство.

Интересный факт: бивень нарвала невероятно гибкий и прочный. Его конец может изгибаться как минимум на 30 см в разные стороны.

Морж

Морж
Морж

В Красную книгу животных России занесено два подвида моржей: атлантический и лаптевский. Это крупное морское млекопитающее с толстой кожей и длинными клыками. Средний вес моржа – 800-1700 кг. Атлантический подвид немного меньше. Его ареал охватывает западную часть Российской Арктики. Лаптевского моржа можно встретить в некоторых регионах моря Лаптевых, а также Карского и Восточно-Сибирского морей. Питаются животные моллюсками, донными беспозвоночными, иногда рыбой. Иногда нападают на тюленей.

Статус: лаптевский – уязвимый, атлантический – под угрозой исчезновения
Численность в России: лаптевский – 5-10 тыс. особей, атлантический – достоверно неизвестно

Причины сокращения популяции:

  • браконьерство;
  • охота;
  • изменение климата;
  • развитие нефтяной промышленности и загрязнение водоемов.

Обыкновенный тюлень

Обыкновенный тюлень (курильский)
Обыкновенный тюлень (курильский)

Два подвида тюленя нуждаются в охране: европейский и курильский (или тюлень Стейнегера). Европейский также представлен двумя популяциями, которые обитают в Балтийском и Баренцевом морях. Курильский тюлень водится на Камчатке, Командорских и Курильских островах. Животные питаются рыбой, моллюсками и ракообразными.

Статус: курильский подвид – редкий; европейский подвид – редкий (баренцевоморская популяция), под угрозой исчезновения (балтийская популяция)
Численность в России: курильский подвид – около 3-5 тыс. особей; европейский подвид – несколько сотен особей.

Причины сокращения популяции:

  • браконьерство;
  • естественные враги;
  • нарушение природной среды обитания;
  • недостаток пищи.

Птицы Красной книги России

Японский журавль

Японский журавль
Японский журавль

Обитает на Курильских островах. Рост составляет 1,5 м, вес – до 10 кг, размах крыльев – 2,5 м. Журавль зависит от воды и селится неподалеку от водоемов. Здесь же находит себе пищу. Идеальное место для проживания – болота и влажные луга.

Статус: под угрозой исчезновения
Численность в России: несколько десятков пар

Причины сокращения популяции:

  • зависимость от воды;
  • сложности при выборе места для миграции.

Филин

Филин
Филин

Масса хищной птицы составляет 4 кг, размах крыльев – около 2 м. Размер – 60-75 см. Самки меньше самцов. В природе филин живет около 20 лет, а в неволе – 60. Обитает как в европейской, так и в азиатской части России. Предпочитает селиться в отдаленных лесах. Филин – ночной охотник. Основу питания составляют небольшие млекопитающие.

Статус: сокращающийся в численности
Численность в России: до 1000 особей

Причины сокращения популяции:

  • неконтролируемая охота;
  • изменение климата;
  • ухудшение экологии;
  • вырубка лесов.

Стрепет

Стрепет
Стрепет

Длина тела – до 45 см, масса – 500-900 г, а размах крыльев – до 91 см. Самка и самец практически одинаковые. Обитает стрепет в умеренной зоне России – как в Азии, так и в Европе. Предпочитает селиться в полях и степях. Питается корнями, побегами, семенами, иногда насекомыми.

Статус: редкий
Численность в России: 8-10 тыс. особей

Причины сокращения популяции:

  • изменение экологии;
  • неконтролируемая охота;
  • сельскохозяйственная деятельность.

Степной орел

Животные Красной книги России – список, названия, описание, виды, фото и видео
Степной орел

Птица живет в Восточном Предкавказье, Туве, Забайкалье и на Алтае. Длина может достигать 80 см, вес – 3-5 кг, а размах крыльев – до 230 см. Обитает в местах, где есть достаточно пищи. Обычно это полупустыни и степи, незатронутые человеком. Основу рациона составляют грызуны.

Статус: редкий
Численность в России: до 40 тыс. особей

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Причины сокращения популяции:

  • уменьшение количества естественных мест обитания;
  • выпас скота;
  • гибель молодого потомства от электрического тока в 60-х гг. при замене опор.

Кудрявый пеликан

Кудрявый пеликан
Кудрявый пеликан

Взрослый пеликан достигает длины в 1,8 м при массе 7,5-15 кг. Своим названием обязан вьющимся перьям на голове. Распространяется в европейской части страны, а также на территории Южного Зауралья. Селятся пеликаны возле водоемов, где есть много растительности и рыбы.

Статус: сокращающийся в численности
Численность в России: достоверно неизвестно; 700 пар гнездящихся и около 5000 пар прилетают летом

Причины сокращения популяции:

  • браконьерство и бесконтрольная охота;
  • уменьшение количества рыбы.

Кавказский тетерев

Кавказский тетерев
Кавказский тетерев

Самцы достигают длины 55 см, а самки немного меньше. Средний вес – 1 кг. Распространяется тетерев в системе Главного Кавказского Хребта, а также в горах Малого Кавказа. Птица оседлая и любит селиться в густой лесной растительности. Питается растениями и насекомыми.

Статус: редкий
Численность в России: до 70 тыс. особей

Причины сокращения популяции:

  • освоение высокогорных территорий;
  • естественные враги;
  • уменьшение количества пищи;
  • изменение природных мест обитания.

Дрофа

Животные Красной книги России – список, названия, описание, виды, фото и видео
Дрофа

Крупная птица длиной до 1 м и весом около 8-15 кг. Водится в европейской части России. Рацион состоит из различных растений, грызунов и ящериц.

Статус: редкий
Численность в России: 32-35 тыс. особей

Причины сокращения популяции:

  • освоение степей;
  • развитие сельского хозяйства.

Беркут

Животные Красной книги России – список, названия, описание, виды, фото и видео
Беркут

Хищная птица длиной до 93 см. Вес колеблется от 3,8 до 7 кг. Беркут обитает в лесах, степях и тундрах. Питается зайцами, хорьками, сусликами и другими небольшими животными. Ареал охватывает равнинную часть России.

Статус: редкий
Численность в России: около 1000 особей

Причины сокращения популяции:

  • браконьерство;
  • разорение гнезд;
  • несанкционированная ловля и продажа птиц.

Ошейниковый зимородок

Ошейниковый зимородок
Ошейниковый зимородок

Встречается в южном Приморье России. Длина тела – 28 см. Птица селится вблизи водоемов. Пищей для нее служат большие насекомые, лягушки и рыба.

Статус: редкий
Численность в России: достоверно неизвестно, десятки особей

Причины сокращения популяции:

  • недостаток водоемов с чистой прозрачной водой;
  • затопление нор.

Сапсан

Сапсан
Сапсан

Крупный хищный сокол. Длина тела составляет 34-50 см. Весят сапсаны от 400 г до 1,5 кг. Причем самки крупнее самцов. Ареал сапсана охватывает всю Россию. Птица старается избегать человека. Питается небольшими и средними птицами, а иногда – небольшими млекопитающими.

Статус: сокращающийся в численности
Численность в России: до 6000 особей

Причины сокращения популяции:

  • браконьерство;
  • снижение количества кормов.

Интересный факт: сапсан – самая быстра птица в пикирующем полете. Сокол способен развивать скорость более 322 км/ч.

Савка

Савка
Савка

Утка среднего размера. В длину достигает 48 см и весит не более 900 г. В поисках пищи ныряет на разную глубину. Рацион включает водных насекомых, моллюсков и разные растения. Савка обитает в южной части России. Птица никогда не появляется на суше и всю жизнь проводит в воде.

Статус: под угрозой исчезновения
Численность в России: около 450 особей

Причины сокращения популяции:

  • охота;
  • осушение водоемов;
  • уничтожение естественных мест обитания.

Большая белая куропатка

Большая белая куропатка
Большая белая куропатка

Куропатка вырастает до 40 см в длину, а весит до 700 г. Птица уникальна тем, что ее окрас полностью зависит от времени года и климата. Живет в лесах, тундре и тайге. При этом селится рядом с водоемами. Рацион преимущественно растительный. Постоянно гнездится на Сахалине и Камчатке.

Статус: сокращающийся в численности
Численность в России: достоверно неизвестно

Причины сокращения популяции:

  • охота;
  • применение химикатов в сельском хозяйстве.

Костные рыбы Красной книги России

Калуга

Калуга
Калуга

Пресноводная рыба из рода белуг. Водится в бассейне р. Амур. В длину достигает не более 5,6 м при весе до 1 т. Заплывает на глубину около 50 м. Питается более мелкой рыбой.

Статус: под угрозой исчезновения
Численность в России: около 50 тыс. особей

Причины сокращения популяции:

  • браконьерство.

Китайский окунь

Китайский окунь
Китайский окунь

Пресноводная рыба весом до 8 кг. Водится на Дальнем Востоке России, а именно: бассейны р. Амур и озера Ханка. Также встречается на северо-западе о-ва Сахалин. За год в сети попадает до 100 окуней.

Статус: сокращающийся в численности
Численность в России: достоверно неизвестно, единичные экземпляры

Причины сокращения популяции:

  • интенсивный вылов;
  • массовая гибель личинок и молодых рыб из-за особенностей питания.

Азовская белуга

Азовская белуга
Азовская белуга

Принадлежит к семейству осетровых. Достигает 4,2 м в длину, а весит около 1,5 т. Белуги живут до 100 лет. Питаются в основном рыбой, иногда моллюсками. Популяция обитает в бассейне Азовского моря. Заходит в Дон и Кубань.

Статус: под угрозой исчезновения
Численность в России: единичные взрослые особи

Причины сокращения популяции:

  • активное гидростроительство;
  • невысокое искусственное воспроизводство;
  • чрезмерный вылов.

Интересный факт: белуга считается второй по размеру костной рыбой и уступает только луне-рыбе. Кроме того, ее иногда называют и самым большим пресноводным обитателем, хотя в реках белуга лишь нереститься, а большую часть времени проводит в морях.

Земноводные и пресмыкающиеся животные Красной книги России

Обыкновенный тритон Ланца

Обыкновенный тритон Ланца
Обыкновенный тритон Ланца

Один из самых маленьких тритонов. Длина – 7-11 см вместе с хвостом. Ведет преимущественно водный образ жизни. Обитает в Ставропольском и Краснодарском краях. Также встречается в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Статус: сокращающийся в численности
Численность в России: достоверно неизвестно, плотность предгорной популяции – 6-8 особей на 1 м²

Причины сокращения популяции:

  • отлов;
  • загрязнение и осушение водоемов;
  • выпас скота рядом с водоемами;
  • естественные враги.

Кавказская жаба

Кавказская жаба
Кавказская жаба

Один из наиболее крупных представителей земноводных в России. Достигает 12,5 см в длину. Эндемичный вид для Западного Кавказа. Предпочитает участки с высокой влажностью.

Статус: сокращающийся в численности
Численность в России: варьируется, 1-20 особей на 1000 м маршрута

Причины сокращения популяции:

  • распространение енота-полоскуна в ареале;
  • уничтожение лесов;
  • высыхание болот.

Средиземноморская черепаха

Средиземноморская черепаха
Средиземноморская черепаха

Длина панциря черепахи – 35 см. Встречается на побережье Черного моря на Кавказе. Водится в лесах и на лугах, среди полузасушливых и болотистых районов.

Статус: под угрозой исчезновения
Численность в России: до 9 тыс. особей

Причины сокращения популяции:

  • несанкционированный вылов;
  • лесные пожары;
  • активное освоение побережья;
  • ухудшение экологии среды обитания.

Животные Красной книги России – список, названия, описание, виды, фото и видео
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Самые редкие животные России

Согласно данным Министерства природных ресурсов, 13 видов животных России нуждаются в особой охране и принятии мер по восстановлению популяции:

  • дальневосточный леопард;
  • переднеазиатский леопард;
  • зубр;
  • ирбис;
  • амурский тигр;
  • сайгак;
  • аргали;
  • лошадь Пржевальского;
  • белый медведь;
  • дзерен;
  • стерх;
  • серый кит;
  • гренландский кит.

Животные Красной книги России – интересное видео

Виктор Дятлов
Виктор Дятлов
Главный редактор, научный консультант редакции сайта «Мир вокруг».
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Виктор Дятлов
На глобальном и локальном уровнях. Путем слежения за редкими и исчезающими видами, создания Красных книг и генных банков, разработки экологических программ, проектов по восстановлению популяций фауны. Кроме того, принимаются меры в плане рационального использования природных ресурсов и защиты ареалов обитания животных. Ведется постоянная борьба с браконьерством.
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Александр Самойлов
Александр Самойлов

Эксперт и постоянный автор научно-популярного журнала "Мир Вокруг". Научный журналист. Активный участник семинаров и конференций. Кандидат филологических наук, преподаватель. Автор специальных курсов для студентов и выпускников журфаков.

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